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Atakaş Hatayspor, Onur Arı'yı transfer etti

Atakaş Hatayspor, Onur Arı'yı transfer etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı. Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, 'Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor

Eskişehirspor Erkan Koca Hatayspor Spor Haberler

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