Atakaş Hatayspor, Nikola Maksimovic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Sırp stoper Nikola Maksimovic'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Kızılyıldız, Torino, Spartak Moskova ve Napoli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki Maksimovic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Stoper Nikola Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.