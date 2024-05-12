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Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Mersin

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Matondo, Boudjemaa, Stranberg, Ghoulam, Dele-Bashiru, Cengiz Demir, Doğukan Sinik, Fernandes

MKE Ankaragücü???????: Ertaç Özbir, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Moreira, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Mujakic, Flips, Ali Sowe, Radakovic, Kitsiou

Sarı kartlar: Dk. 5 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor ), Dk. 35 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü???????)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Atakaş Hatayspor- Mke Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

2. dakikada orta alanda topu önünde bulan Fernandes, ceza sahasının sağına kadar getirdiği meşin yuvarlağı bu noktadan sert vuruşla kaleye gönderdi. Top, kaleci Ertaç Özbir'in kontrolünde üstten auta gitti.

6. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ceza sahasının sağından Flips'in kullandığı frikikte Erce Kardeşler, sağ direğin dibinden topu oyun alanına çeldi. Daha sonra araya giren Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Fernandes'in pasıyla buluşan Dele-Bashiru, orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar getirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunu kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

45+1. dakikada ceza sahasının sağında topu önünde bulan Moreira'nın sert vuruşu sonrası top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

Kaynak: AA / Spor

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