Atakaş Hatayspor, İsveçli forvet Carlos Strandberg'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İsveçli forvet Carlos Strandberg'i transfer etti. Strandberg'in oynadığı takımlarda gösterdiği performansın etkileyici olduğu belirtildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İsveçli forvet Carlos Strandberg'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Malmö, Club Brugge, CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Strandberg'in oynadığı takımlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle "göz doldurduğunun" aktarıldığı açıklamada, "Tecrübeli golcü Carlos Strandberg ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Strandberg'e hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.