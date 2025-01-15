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Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin eşliğinde antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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