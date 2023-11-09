Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleşen antrenmanda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibinin antrenmanı, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleşti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Spor