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Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleşen antrenmanda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik ve dar alan çalışması yapıldı.