Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Teknik direktör Yılmaz Bal eşliğinde futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Sportif direktör Yılmaz Bal yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor