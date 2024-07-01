Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Futbolcular, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanlarla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Dün sabah kente gelen Akdeniz ekibi, bugün Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanını yaptı.
Futbolcular, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saatlik antrenmanda koşu ve 5'e 2 top kapma çalışması ile günü tamamladı.
Hataysporlu oyuncular, yarın yapacağı antrenmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.