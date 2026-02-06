Haberler

Atakaş Hatayspor, depremde kaybedilenleri unutmadı

Atakaş Hatayspor, depremde kaybedilenleri unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakaş Hatayspor, 6 Şubat depreminde kaybedilenleri anmak için 'Unutmayacağız' adlı bir video paylaştı. Videoda Cristian Atsu'ya ve yıkılan tesislere yer verildi.

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat asrın felaketinde kaybedilenleri 'Unutmayacağız' başlığıyla anmak adına bir video yayınladı. Paylaşımda, depremde hayatını kaybeden Atsu'ya da yer verildi.

Kulübün sanal medya hesaplarından 'Bu şehrin acısı da onuru da bizim. Unutmayacağız' mesajıyla yayınlanan videoda Cristian Atsu'ya, yıkılan kulüp tesislerine, stadyuma ve Hatay'ın enkaz görüntülerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı