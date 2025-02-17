Atakaş Hatayspor Deplasmanda Bodrum FK ile Karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde hazırlıklara başladı. Antrenman yenileme çalışmaları ve dar alan çalışması ile gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor