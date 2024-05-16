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Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takım, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Hatayspor kafilesi, maç öncesi İstanbul'a hareket edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları 3 gruba ayrılarak çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idmanın son bölümünde futbolcular, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, yarın yapacağı idmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

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