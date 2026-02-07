Haberler

Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti

Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Ensar Arslan, Halil Can Cemali ve Musa Abdulahi Danjuma ile sözleşme imzaladı. Kulüp, oyunculara başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki sol kanat Ensar Arslan, 22 yaşında libero Halil Can Cemali ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Abdulahi Danjuma ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." denildi.

