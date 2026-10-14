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Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor'u zirve yarışında tutuyor.

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Atakan Akbulut 6 maçta 6 golle Ayvalıkgücü Belediyespor'u zirve yarışında tutuyor.
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Ayvalıkgücü Belediyespor'da sezon başında Tire 2021 FK'dan transfer edilen 25 yaşındaki forvet Atakan Akbulut, 6 maçta 6 gol attı. Golcü oyuncu, takımının kazandığı 13 puanın 10'una katkı sağladı; Ayvalıkgücü'nün toplam 11 golünün 6'sı ondan geldi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 6 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor'u Atakan Akbulut golleriyle sırtlıyor. Sezon başında Tire 2021 FK'dan kadroya katılan 25 yaşındaki forvet 6 maçta 6 gol attı. Kırmızı-beyazlıların skor yükünü çeken Atakan, attığı gollerle takımının kazandığı 13 puanın 10'una büyük katkı verdi. Yıldız futbolcu 3-0 kazanılan Gaziemir Spor maçında ilk 2 golü, 2-1 kazanılan Bigaspor maçında takımının golleri, 1-1 biten Söke 1970 SK maçında beraberlik golünü, deplasmanda 1-0 kazanılan son Denizli İdmanyurdu mücadelesinde son dakikada galibiyeti getiren golü attı. Ayvalıkgücü'nün bu sezon bulduğu toplam 11 golün 6'sı Atakan'dan geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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