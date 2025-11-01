Haberler

At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları nefesleri kesti

At yarışlarında gerçekleşen Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları, büyük bir heyecana sahne oldu. 45. Cumhuriyet Koşusu'nu, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak", 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğinde "Grande Flusso" isimli at kazandı.

  • 45. Cumhuriyet Koşusu'nu jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" adlı at kazandı.
  • 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Grande Flusso" adlı at kazandı.
  • Cumhuriyet Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 10 milyon lira, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 7 milyon lira idi.

14 SAFKAN ARAP ATI MÜCADELE ETTİ

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı yarışlardan Cumhuriyet Koşusu'nda 3 ve yukarı yaştaki 14 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte mücadele etti.

GÖKIRMAK'TAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Birincilik ikramiyesinin 10 milyon lira olduğu yarışta, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" adlı at, 1 dakika 46.84 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Koşuda "Deniz Efe" adlı at 2'nci, "Kahramanoğlu" isimli at da 3'üncü geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU'NDA 17 İNGİLİZ ATI YARIŞTI

2400 metre çim pistte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 3 ve yukarı yaşta 17 safkan İngiliz atı yarıştı. Birinciye 7 milyon lira ikramiye verilen koşuda, jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Grande Flusso" adlı at, 2 dakika 29.28 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. "Handsome King" adlı at 2'nci, "Etsuko" isimli at ise 3'üncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Koşuların ardından düzenlenen törende, Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan "Gökırmak"ın yetişticisi Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Grande Flusso"nun sahibi Baran Büyükdere, birincilik kupalarını, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım'dan aldı.

Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Gökırmak"ın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve antrenörü Olcay Özel'e plaketlerini, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi "Grande Flusso"nun jokeyi Ayhan Kurşun ve antrenörü Osman İpek'e plaketlerini, TJK'nin genel sekreteri Gülnur Gülerce ve genel saymanı Adil Mert Kaya verdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
