Astor Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana tüm futbolcular katıldı.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 26 Şubat Pazartesi günü sahasında Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmana tüm futbolcular katıldı.