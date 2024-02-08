Astor Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Astor Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.