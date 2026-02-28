Haberler

Astor Enerji Şanlıurfa, ikinci yarıdan umutlu

Güncelleme:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağı maçta galip gelmeyi hedefliyor. Başkan ve antrenör Veysi Fırat, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti ve daha güçlü bir kadro ile sahaya çıkacaklarını söyledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa, ikinci yarının ilk maçında evlerinde oynayacakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Astor Enerji Şanlıurfa Başkanı ve Antrenörü Veysi Fırat, AA muhabirine, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, ikinci yarıda daha iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Yarın sahalarında karşılaşacakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maçına iyi hazırlandıklarını ve galip gelmek istediklerini ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Devre arasında oyuncularımıza verilen 1 haftalık iznin ardından çalışmalarımızı güzel bir şekilde tamamladık. Ayrıca takıma kadromuza kattığımız yeni oyuncumuzla daha güçlü bir ekip olduk ve onunla sayı üretmede daha rahatlayacağız inşallah. Yarın ikinci yarının ilk maçımızda evimizde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacağız. İnşallah bu maçı kazanarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bu sene ligin yeni ekibi olduğumuz için ilk yarıda istediğimiz sonuçları alamadık. Hatalarımızdan ders çıkararak ikinci yarıya daha güçlü bir takım olarak giriyoruz. İlk yarıdaki maçlarımızda taraftarlarımızdan istediğimiz desteği göremedik. İkinci yarıda tüm taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
