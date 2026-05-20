Unai Emery'nin Avrupa Ligi'nde 5'inci zaferi

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery de daha önce 4 kez kazandığı Avrupa Ligi'nde bu kez ise İngiliz ekibiyle zafere ulaştı. Daha önce 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Sevilla, 2020-21 sezonunda ise Villarreal ile mutlu sona ulaşan İspanyol teknik adam, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 5'inci zaferini elde etti. Avrupa Ligi'nin en çok kazanan teknik direktör unvanını taşıyan 54 yaşındaki teknik adam, ilk kez ülkesi İspanya dışında bir takımla bu kupaya uzanma başarısı gösterdi.

