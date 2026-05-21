UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, kupasını aldı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenen Aston Villa, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı. Kupayı İlhan Mansız getirirken, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Aleksander Ceferin de törende yer aldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan finalin ardından sahaya kurulan platforma kupayı Beşiktaş'ın ve milli takımın eski futbolcusu İlhan Mansız getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le birlikte iki takım oyuncularını da tokalaşarak tebrik etti.

Futbolculara madalyalarını takan Ceferin, kupayı Aston Villa kaptanı McGinn'e verdi.

Konfetiler eşliğinde kupayı kaldıran İngiliz ekibi, Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde tribünleri dolaşarak, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
