Aston Villa, İngiliz forvet Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ta forma giyen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sözleşmenin detayları paylaşılmadı ancak oyuncunun İngiltere'ye dönüşü dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Aston Villa, Beşiktaş'ta forma giyen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa, Tammy Abraham'ın transferini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadesi kullanılırken, sözleşmenin süresine dair detay paylaşılmadı.

İngiliz futbolcunun 2018-19 sezonunda attığı 25 golle Aston Villa'nın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, Abraham'ın daha sonra Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Roma ile de UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadığı hatırlatıldı.

Birmingham temsilcisi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı basına yansıyan 28 yaşındaki futbolcu, 2021'de Roma'ya transfer olmasından 5 yıl sonra İngiltere'ye döndü.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 11 kez giyen ve 3 gol atan Abraham, en son 2022'de milli takıma davet edilmişti.

