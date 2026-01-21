Aston Villa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Aston Villa, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL