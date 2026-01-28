Haberler

Aston Villa, eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Güncelleme:
İngiltere ekibi Aston Villa, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Luiz'i sezonun geri kalan kısmı için kiraladı.

İngiltere ekibi Aston Villa, İtalya'nın Juventus takımından eski futbolcusu Douglas Luiz'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan kısmında kiralık olarak Aston Villa forması giyeceği belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, 2019-2024 yıllarında Aston Villa'da oynadıktan sonra 51,5 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Sezonun ilk devresinde bir diğer İngiltere ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak oynayan Luiz, 14 maçta görev yaptı.

