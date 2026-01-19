Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi
İngiliz futbol kulübü Aston Villa'nın yetkilileri, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede Tammy Abraham'ı tribünden takip etti. İngiliz ekibi yetkilileri, Beşiktaş yönetimi ile transfer için bir araya gelecek.
- Aston Villa yetkilileri, Tammy Abraham'ın transferi için İstanbul'a geldi ve Beşiktaş'ın Kayserispor maçını tribünden izledi.
- Aston Villa, Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme teklif etti ve yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile transfer görüşmeleri yapacak.
- Tammy Abraham, Beşiktaş'ta bu sezon 26 maçta 13 gol ve 3 asist yaptı.
İngiliz futbol kulübü Aston Villa'nın transfer yetkilileri transfer rotasını Türkiye'ye çevirdi. Aston Villa, Tammy Abraham'ın transferi için harekete geçti.
ABRAHAM'I TRİBÜNDEN İZLEDİLER
Aston Villa yetkilileri, gün içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
TRANSFER İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER
28 yaşındaki golcü futbolcuya 4.5 yıllık sözleşme teklif eden Aston Villa'nın İstanbul'a gelen yetkilileri, Beşiktaş yönetimi ile transfer için bir araya gelecek. Bonservisi Roma'da olan Beşiktaş'ın 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham'ın durumu cuma gününe kadar netleşecek.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta şu ana dek 26 maçta sahaya çıkan Tammy Abraham, 13 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.