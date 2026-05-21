UEFA Avrupa Ligi'nde zafer Aston Villa'nın

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa, 43 yıllık aranın ardından Avrupa'da kupa sevinci yaşadı.

Tüpraş Stadı'nda Tielemans, Buendia ve Rogers'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, Avrupa arenasındaki ilk kupa zaferini 1982 yılında yaşadı.

Hollanda'da oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan Aston Villa, bir sonraki sezon da UEFA Süper Kupası'nda Barcelona'yı geçerek kupanın sahibi oldu.

İstanbul'dan Kupa 2'yle dönerek tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, müzesindeki Avrupa kupası sayısını 3'e çıkardı.

Emery 5. kez UEFA Avrupa Ligi'nin en büyüğü

İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.

4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken, 2021'de Villarreal'le mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'le oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti.

İngilizler, İstanbul'da yine final kaybetmedi

Beşinci kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yapan İstanbul'dan zaferle ayrılan taraf yine İngilizler oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen finallerin 4'ünde İngilizler mutlu sona ulaştı. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer kez finali organize eden İstanbul, 1 kez de UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da 2 kez final oynayan Liverpool, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçını kazandı.

Manchester City, İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını evine götürdü.

İngiliz ekipleri sadece 2009 yılında Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finalinde yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde en çok İngilizler final oynadı

Aston Villa'nın Alman ekibi Freiburg ile oynayacağı maç sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanı İngilizlere geçti.

İngilizler bu finalle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde 20 kez final oynayarak zirveyi 19 finalli İspanyolların elinden aldı.

Freiburg ise Almanya'nın final sayısını 16 yaptı.

Galler Prensi William da izledi

UEFA Avrupa Ligi finalini Galler Prensi William da takip etti.

Heyetiyle birlikte kendisine ayrılan locada karşılaşmayı takip eden William, Aston Villa'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.