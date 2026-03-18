Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş öncesi avantajlı konumda. Sarı-kırmızılı takıma beraberlik tur atlamak için yeterli olacak. Galatasaray ve Liverpool bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

AVANTAJ GALATASARAY'DA

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılara tur için beraberlik yeterli olacak. Tek farklı mağlubiyet durumunda maç uzatmalara giderken, iki ve üzeri farkta yenilgi elenme anlamına gelecek.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce oynanan iki mücadeleyi de 1-0'lık skorlarla kazanarak dikkat çekmişti.

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'da Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tecrübeli stoperin yokluğu savunmada önemli bir eksik olarak öne çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

GALATASARAY TARİH YAZMAK İSTİYOR

Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool'u bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Yorumlar (2)

JY:

KEDİCİKLERİN ŞANSIN YOK, LİVİRPOOL EVİNDE EZER GEÇER.

Leven Ergün:

LIVERPEL 3 - CIMBIK 0 TAHMINIM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak

Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak