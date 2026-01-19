Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Galatasaray, Noa Lang'ı opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeye hazırlanırken orta saha için Raphael Onyedika'yı gündemine aldı. Club Brugge'un bonservis beklentisi bonuslarla birlikte 14 milyon euro olarak konuşuluyor. Transferlerin seyrinin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın ardından netlik kazanması bekleniyor.
- Galatasaray, Noa Lang'ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 1.4 milyon euro maaş karşılığında yarım sezonluğuna kiralayacak.
- Noa Lang'ın sözleşmesinde 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
- Galatasaray, Club Brugge'dan Raphael Onyedika'yı 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.
Galatasaray, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı sol kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilirken, anlaşmanın mali detayları da gündeme geldi.
Galatasaray'ın Noa Lang'ın yarım sezonluk 1.4 milyon euro maaşını üstleneceği, Napoli'ye ayrıca 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edildi. Sözleşmede 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı.
ORTA SAHADA YENİ HEDEF: RAPHAEL ONYEDIKA
Noa Lang dosyasında sona yaklaşan Galatasaray, orta saha transferi için de rotasını belirledi. Sarı-kırmızılıların, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika üzerinde durduğu ve oyuncu için görüşmelerin hızlandığı konuşuluyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 14 MİLYON EURO
Onyedika için Club Brugge'un bonuslarla birlikte 14 milyon euro seviyesinde bir bonservisle satışa sıcak baktığı belirtildi. Transferin seyrinin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçın ardından netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.