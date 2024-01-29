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Aslan son anda kazandı! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

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Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR"

Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.

Aslan son anda kazandı! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Osman Aktas:

MUSTAFA DENİZLİ FENERBAHÇENİN STADI YENİLENİRKEN 17 DE 17 YAPMIŞTI DİYE HATIRLIYORUM.

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yanıtYanıtla
Ahmet 21:

O dediklerin rüyanda olmasın sakın.Bi su iç istersen.Rüya aleminde kalmışsın.

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