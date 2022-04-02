Aslan, derbi öncesi hata yapmadı! Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini rahat geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslan, derbi öncesi hata yapmadı! Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini rahat geçti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Fenerbahçe derbisi öncesinde kayıp yaşayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yükseldi.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandı.

BABEL SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 4. dakikada Gomis'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca 8 dakika sonra sahneye Ryan Babel çıktı ve sarı-kırmızılıların 2. golüne imza attı. Mücadelede farkı indirme şansı yakalayan Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic'le kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yükseldi.

Aslan, milli ara dönüşü hata yapmadı! Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini rahat geçti

KEREM SAKATLANDI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem'in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Aslan, milli ara dönüşü hata yapmadı! Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini rahat geçti

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title