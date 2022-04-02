Aslan, derbi öncesi hata yapmadı! Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini rahat geçti

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandı.

BABEL SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 4. dakikada Gomis'in golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca 8 dakika sonra sahneye Ryan Babel çıktı ve sarı-kırmızılıların 2. golüne imza attı. Mücadelede farkı indirme şansı yakalayan Fatih Karagümrük, 75. dakikada Pesic'le kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yükseldi.

KEREM SAKATLANDI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem'in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

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