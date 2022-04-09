Marcao'dan dikkat çeken derbi yorumu! Transfer sorusunu da yanıtsız bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao, Nesine TV'ye açıklamalarda bulundu. Marcao'nun derbi ve transferle ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"İYİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞTIM"

Ayağını iyi kullanmasıyla ilgili sorulan soruya Marcao, "Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler. Bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Marcao, milli stoperler Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak hakkında, "Üçü de çok kaliteli. İngiltere ve İtalya'da oynuyorlar. Çok güçlü ve kaliteli futbolcular" cümlelerine yer verirken, Süper Lig'in en iyi savunmacıları arasında da kendisi ve takım arkadaşı Nelsson'u gösterdi.

"YİNE İYİ BİR SONUÇLA ÇIKACAĞIZ"

Yarın deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisini değerlendiren Marcao, "Bu bir klasik. Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız" dedi.

"BURADA MUTLUYUM"

Şu an Galatasaray'da mutlu olduğuna ve mevcut durumda transfere yönelik bir düşüncesinin bulunmadığına vurgu yapan Marcao Teixeira, "Buraya odaklanmış durumdayım. Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok" diye konuştu.