Aslan'ın yeni transferi Mauro Icardi hızlı başladı! Yanından geçen kadına öyle bir bakış attı ki

2013 yılında takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi olan Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan ve ardından dünya evine giren Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, futbolu kadar özel hayatıyla da gündemde olan isimlerden biri. Dün akşam sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Arjantinli forvetin havalimanında önünden geçen bir kadına kilitlendiği görüntüler sosyal medyada "Icardi hızlı başladı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Futbolculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen futbolculardan biri olan Arjantinli forvet Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için dün akşam İstanbul'a geldi.

TAKIM ARKADAŞININ EŞİYLE YASAK AŞK YAŞAMIŞTI

9 yıl önce Sampdoria'da beraber forma giydiği Maxi Lopez'in eşi olan Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan ardındansa dünya evine giren 29 yaşındaki forvetin, Atatürk Havalimanı'nda çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

ICARDI KAMERALARA FENA YAKALANDI

Kameraların kendisini görüntülediği anlarda yanından geçen bir kadına kilitlenen ve yürürken takip eden Mauro Icardi'nin o anları kameralara anbean yansırken, görüntüleri paylaşarak yorumlarda bulunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Icardi hızlı başladı" yorumlarında bulundu.