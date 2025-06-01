Aslan Gücü - Çeliktepe Maçında Kavga: 1 Futbolcu Yaralandı

AVCILAR'da oynanan İstanbul 2'nci Amatör Lig 11'nci gruptaki Aslan Gücü-Çeliktepe maçının ardından kavga çıktı. Aslan Gücü'nün Çeliktepe'yi 1-0 yendiği maç sonrası bir grup taraftar sahaya inerek rakip takımın futbolcularına saldırdı.Yaşanan arbedede 1 futbolcu yaralandı.

Sezonun son maçlarından biri olan Aslangücü- Çeliktepe maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da başladı. Tarafsız saha olarak belirlenen Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yiğit Burak Aksu'nun yönettiği maçı Aslan Gücü Çeliktepe karşısında 1-0 kazandı. Aslan Gücü sezonun bitimine 1 maç kala puanını 36'ya yükseltirken, ikinci sıradaki rakibi 34 puanda kaldı.Maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı. Taraftarların bir bölümü sahaya inerek Çeliktepe takımının futbolcularına saldırdı. Aslan Gücü takım kaptanı Ahmet Feyyaz Erdoğdu, yaşanan arbedede aldığı darbelerle yaralandı. Polis ekipleri taraftarları sahadan çıkardı. Taraftarların sahaya indiği anlar ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.