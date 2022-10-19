Aslan gole doymadı! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u farklı geçerek turladı

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazandı.

GOL OLUP YAĞDILAR

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ramazan Işık (kendi kalesine), 39. dakikada Seferovic, 53. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Rashica, 65. dakikada Ross, 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Hamza Akman kaydetti.

İLKLERİN GECESİ

Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkan Galatasaray ilk 7 gollü bir galibiyet de elde etti.

SIRADAKİ RAKİP ALANYA

Bu sonuçla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü ligde Alanyaspor ile karşılaşacak.