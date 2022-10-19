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Aslan gole doymadı! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u farklı geçerek turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ramazan Işık (kendi kalesine), 39. dakikada Seferovic, 53. dakikada Bafetimbi Gomis, 56. dakikada Rashica, 65. dakikada Ross, 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Hamza Akman kaydetti.

Aslan gole doymadı! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u farklı geçerek turladı

Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkan Galatasaray ilk 7 gollü bir galibiyet de elde etti.

Aslan gole doymadı! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u farklı geçerek turladı

Bu sonuçla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, pazar günü ligde Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haberler.com - Spor

GMG Kastamonuspor Galatasaray Spor Haberler

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