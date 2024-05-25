Aslan'da eksik yok! Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Şampiyonluk için 1 puanın yeteceği sarı-kırmızılılarda eksik futbolcu bulunmuyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
ASLAN'A 1 PUAN YETİYOR
Sarı kırmızılı takımda cezalı Hakim Ziyech de yer aldı. 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, tam kadro Konya'ya geldi.
İşte Galatasaray'ın kadrosu;