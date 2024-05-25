Aslan'da eksik yok! Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

ASLAN'A 1 PUAN YETİYOR

Sarı kırmızılı takımda cezalı Hakim Ziyech de yer aldı. 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, tam kadro Konya'ya geldi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu;