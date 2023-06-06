Derbideki görüntüsü olay olan Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaraylılara bomba gönderme: Bilin istedim

Galatasaray maçında taraftarların "Aşkın Olayım" şarkısını söylediği sırada onlara eşlik ettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Deneyimli orta saha videonun gündem olmasından sonra yaptığı paylaşımda, "O şarkı bizim tarafta farklı söylenir bilin istedim." ifadelerini kullandı.