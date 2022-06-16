Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş - Haberler

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Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Önce İmge daha sonra ise fenomen Delvin'le yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Türkiye, Brezilya karşısında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Türkiye'nin yenilgisiyle ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

ZEHRA VE EBRAR GÜNDEM OLDU

Maçın ardından Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da gündem oldu. İkili hakkında çok sayıda paylaşım yapılırken, eskiye dayanan arkadaşlıklarına ilişkin de gönderiler paylaşıldı.

Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali de bu sayede ortaya çıkmış oldu. Karakurt'un saçlarının uzun olduğu görülürken, şimdiye göre çok daha kilolu olduğu fark ediliyor. Ayrıca boyu da kilodan dolayı daha kısa duruyor.

İşte Ebrar'ın yıllar önceki hali:

Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Ebrar Karakurt Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Trabzon61:

Bu kadini surekli gazetelerde on plana koymanin maksadi ne acaba?

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