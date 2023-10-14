ASKİ Sporlu Özkan Yılmaz Gazipaşa Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Özkan Yılmaz oldu

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- Ankara'da düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Güreşleri'nde ASKİ Sporlu Özkan Yılmaz, finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan oldu.

Bu yıl ASKİ Spor Kulübü Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde ilk kez düzenlenen ve geleneksel olarak düzenlenecek olan Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Güreşleri'nin finalinde Özkan Yılmaz ve İsmail Balaban karşı karşıya geldi. 26 dakika süren mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. İsmail Balaban rakibini kündede yakaladı ancak Özkan Yılmaz buna karşılık kündeden kurtulma oyunu olan 'kılçık' hareketiyle rakibini yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Ali Gürbüz'ün sakatlığı sebebiyle katılamadığı Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Güreşleri'nde 45 başpehlivan katıldı.

Kürsüye çıkan 1'inci Özkan Yılmaz, 2'nci İsmail Balaban ve 3'üncüler Hamza Köseoğlu ile Menderes Saltık'a madalya ve kupalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti. 'Bugün açılışı yapılan Şaban Yılmaz Tesisleri'nin ilk şampiyonu, Şaban Yılmaz'ın yeğeni Özkan Yılmaz oldu.

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Final maçından detaylar

Madalya töreni

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