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112 yıllık Türk kulübü faturalarını ödeyemiyor

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Başkansız kalan İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Karşıyaka tesislerinde 93 bin TL'lik elektrik faturası son onda ödenebildi. Çare arayan efsane kulüp ödenemeyen su faturası için ise 15 gün ek süre aldı.

Yönetimi düşüp olağanüstü kongrede de aday çıkmayınca başkansız kalan İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin elektrik ve suyunun kesilmesinin önüne son anda geçebildi.

Kulüpte yaşanan belirsizlikte elektrik ve sular, biriken faturalar yüzünden kesilme tehlikesi yaşadı. Futbol şubesiyle yönetim dışından ilgilenmeyi sürdüren Ayhan Gültekin ve basketbol altyapının katkılarıyla 93 bin TL'lik elektrik faturası ödenerek tesisteki sıkıntı aşıldı.

FATURALARI ÖDEYEMİYORLAR

Ödenemeyen su faturası için ise 15 gün ek süre alındı. Karşıyaka'da yeniden toplanacak seçimli olağanüstü genel kurulun tarihi 24 Aralık olarak ilan edilirken, özellikle kulübün en yüksek bütçeli branşı olan basketbol şubesinde yaşanan sponsor belirsizliği nedeniyle yönetime henüz aday bulunamadı. Kaf-Kaf'ta istifalarla yönetimi düşerek başkanlığı sona eren İlker Ergüllü, yalnız kaldığını söyleyerek göreve yeniden talip olmamıştı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yaşadığı sıkıntılı süreçte 4 maçtır galibiyete hasret kalınca zirveden inip liderliği kaptırdığı Bursaspor'un 11 puan gerisine düşen Karşıyaka'da devrenin son haftası öncesi takım kaptanlarına af çıkmadı. Kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay'a teknik ekibin talebiyle 4-0'lık Silivrispor yenilgisi sonrası devre arasına kadar izin veren yeşil-kırmızılılarda, lider Bursaspor deplasmanında oynanacak son maç öncesi karar değişmedi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın kararıyla iki oyuncu Bursaspor maçı öncesi takıma dönmedi. Affedilip cezası da biten Hakan Barış ise cumartesi günü Bursaspor deplasmanında forma giyebilecek. İmza yetkisi olmadığı için şubelerle ilgili resmi karar alamayan Karşıyaka'da takım ve teknik heyetin durumuyla ilgili kararı başkanlığa talip çıkarsa yeni yönetimin vermesi bekleniyor.

112 yıllık Türk kulübü faturalarını ödeyemiyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHALİS ER:

hafta sonları ve akşamları, o sahayı kır düğünü gibi kiralarsan parayı bulursun

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