Okçuluk ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES U15 (9-14 yaş grubu) Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başlayarak bin 245 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Turnuva 28 Aralık'ta sona erecek.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES U15 (9-14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Şampiyonada bin 245 sporcu mücadele edecek.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ASES U15 (9-14 Yaş Grubu) Salon Türkiye Şampiyonası'nda 80 bölgeden 150 kulüp ve bin 245 sporcu mücadele edecek. Turnuva 28 Aralık Pazar günü sona erecek. Şampiyonanın ilk gününde 3 seri deneme ve madalya atışları yapıldı.

Turnuvaya bin 242 sporcunun katılmasının bir rekor olduğunu belirten Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Şu anda Samsun'a 9-14 yaş grubu okçuluk yarışmalarımız bin 245 sporcu ile devam etmekte. Bu rakam bizim açımızdan bir rekor. Okçuluğa olan ilginin ne derece büyüdüğünü burada görmek mümkün. 150 kulübümüz, 80 ilimiz burada. 9 ve 14 yaş arasındaki sporcularımız, çocuklarımız burada. Büyük bir mücadelenin içindeler. Şimdiden Türk milli takımına aday adayı olan sporcularımızla birlikteyiz. Çok ciddi bir sayı Türk okçuluğu açısından. Çocuklarımızın burada bu etkinliğe katılıyor olmaları da yine federasyonumuzun son yıllarda yapmış olduğu atılımların bir parçası. Samsun'daki okçuluk için çok elverişli olan bu salonda yine çok güzel bir yarışmamız devam ediyor. Tüm sporcularımıza buradan başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
