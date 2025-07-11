Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Marco Asensio transferinde Fenerbahçe ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşma tamamlandı. İspanyol oyuncu, Fenerbahçe'nin yaptığı son teklife 'evet' dedi. Yıldız ismin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarında transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.

ASENSIO İLE DE ANLAŞMA TAMAM

İlk transferini John Duran ile gerçekleştiren Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmasının ardından Fransız ekibinde forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio ile de el sıkıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 29 yaşındaki yıldız oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet edildi. Asensio'nun kısa süre içerisinde İstanbul'da olacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Asensio, geçen sezon kış transfer döneminde İngiltere Premiere Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. Oyuncu Aston Villa formasıyla çıktığı 21 maçta, takımına 8 gol, 1 asistlik katkı sunmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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