Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası İzmir'de Başladı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

Her yıl geleneksel olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenlenen, Kahramanmaraş merkezli depremleri nedeniyle bu yıl 16-22 Ekim tarihlerine ertelenen Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası, 100'e yakın sporcunun katılımıyla Çeşme Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde başladı.

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye satrancı sevdirdiklerini söyledi.

Kız çocuklarının satranç sporuyla tanışması için gösterdikleri çabaların meyvesini verdiğini aktaran Tulay, "Türkiye'de 400 binden fazla lisanslı kadın sporcumuzla tüm spor federasyonlarının arasında lideriz. Satrançta 24 bin 800 kadın antrenörümüz ve 3 bin 230 kadın hakem sayımızla öne çıkıyoruz. Yönetim kurumuzda 6 kadın üyemiz var. Türkiye'de kadınlar artık sporcu, antrenör ya da hakem olmak için satranç sporunu tercih ediyor. 15 yıldır Arzum sponsorluğunda kadın satranç sporcularının gelişimi için birçok önemli çalışmaya imza attık." diye konuştu.

Arzum firmasının ticaretten sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray da firma olarak kadın satranç sporcularını desteklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonada her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca başarılı kadın satranç sporcusunun hikayesinin ön plana çıkacağını belirten Giray, "Bu yıl 15. kez sponsorluğunu üstlendiğimiz şampiyonanın bizim için bir diğer önemi de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne denk gelmesi. Böylesi önemli bir tarihi, desteklediğimiz kadın satranç sporcularımızın yazacağı yeni başarılarla perçinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

22 Ekim'e kadar sürecek şampiyonada 100'e yakın sporcu 9 tur boyunca mücadele edecek.