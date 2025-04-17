Arya Aydoğan, Hızlı Satranç Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde mücadele eden Arya Aydoğan, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.
Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden kadın usta adayı (WCM) Arya, 8 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor