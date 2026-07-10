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Arya Aydoğan, Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 2 madalya aldı

Arya Aydoğan, Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 2 madalya aldı
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Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda Arya Aydoğan, hızlıda gümüş, yıldırımda bronz madalya kazandı.

Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na katılan Arya Aydoğan, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre kadın usta adayı (WCM) ünvanlı Arya, Polonya'nın Rzeszow kentindeki organizasyonda mücadele etti.

Hızlı kategorisinde birinciyle aynı puanı (7) toplayarak averajla 2'nci sırayı alan Arya, yıldırım hamlede ise 13 puanla 3'üncü oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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