Arturs Zagars'tan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Fenerbahçe Beko, Letonyalı basketbolcusu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

SAĞ HAMSTRING KASINDA YARALANMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

