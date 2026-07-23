Erciyes 38'in Kaptanı Artun Akçakın Baba Oldu
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü takım kaptanı Artun Akçakın'ın eşi Sema Akçakın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Aren adını verdi. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kaptanlarını ve eşini tebrik ederek, yeni doğan bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü takım kaptanı Artun Akçakın'ın eşi Sema Akçakın, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Akçakın çifti bebeklerine Aren ismini verdi.
Mavi-siyahlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Artun Akçakın ve değerli eşi Sema Akçakın'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Futbolcumuzu ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebeklerine uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı