Artistik cimnastikte gözler genç yeteneklerde

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, büyükler kategorisinde mücadele eden sporcularla başarılı sonuçlar aldıklarını, genç sporcuları bu ekibe dahil etmek için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Göktekin, AA muhabirine, 2022'deki yarışmalara Almanya'daki Dünya Kupası mücadelesiyle başladıklarını ve bu organizasyonda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandıklarını hatırlattı.

Takım olarak bu sene içinde Avrupa Şampiyonası'nda elde edecekleri iyi derece ile Dünya Şampiyonası'na direkt katılacaklarına inandığını kaydeden Göktekin, şöyle dedi:

"Stratejik olarak takım üzerine kurgu çalışmalarımız var. Takım oluşumunu bu strateji üzerinde yapmak zorundayız. O yüzden sporcularımız da bunun farkında hem federasyonumuz hem teknik kurulumuz bununla ilgili stratejik çalışmalar yapıyor. Antrenman içeriğimizde de buna yönelik çalıştırıyoruz."

Göktekin, cimnastikte söz sahibi ülkelerin adeta bir fabrika gibi sporcu ürettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de bunun çalışmalarını yapmak zorundayız. Şu anda büyüklerde iyi bir ekibimiz var ama gençlerden de bu ekibe monte edebileceğimiz sporcuları yavaş yavaş seçip onları da nasıl bu ekibe dahil edebiliriz, bunun çalışması ve planlaması var. Gençlerden de bir alt kategoriden, altyapıdan nasıl potansiyel sporcu yetiştirebiliriz... Gerçek anlamda ilerleyen zamanlarda geçiş dönemlerinde sıkıntı yaşayacağımız dönemler olacaktır. O yüzden gençlerden örneğin Dünya Kupası'na katılma barajını hak ettiği için Kerem Şener'i yarıştırdık. Onları da hazırlıyoruz. Onları da büyükler kategorisinde yıldızlaştırmaya çalışıyoruz."

İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin de aynı sıkıntıda olduğunu kaydeden Göktekin, "Bu yapılanmayı ciddi bir şekilde önemsersek yani 3-5 yıl sonra bu sıkıntıdan kurtulacağımızı ve bu problemleri yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ama tabii ki zor çünkü bu süreç içerisinde hem sporcunun hem sporcunun ailesinin bu işe özveride bulunması gerekiyor." dedi.

Kerem Şener: " Final ve madalya olacak inşallah"

Almanya'daki organizasyonda ilk kez Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden 18 yaşındaki Kerem Şener de müsabakada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Ufak farklarla final şansımı kaçırdım ama sonraki yarışmalarda final ve madalya olacak inşallah." dedi.

5 yaşında başladığı cimnastikte 10 yaşında milli formayı giydiğini kaydeden Kerem Şener, "Ailemin söylediğine göre evde rahat durmuyormuşum, amuda kalkıyormuşum. Ondan sonra beni cimnastik kursuna yazdırdılar. Ondan sonra da devam etti." diye konuştu.