Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İzmirli sporcular rüzgarı Spor Haberleri Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası tamamlandı. Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası tamamlandı. Milli sporcuları Adem Asil, halkada 14.466 puanla 5., İbrahim Çolak 13.466 puanla 8., paralel barda Ferhat Arıcan 14.500 puanla 5. oldu. Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İzmirli sporcular, Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Göztepeli Ferhat Arıcan, 14.500 puanla 5. olarak turnuvayı tamamlarken, Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nden Adem Asil, 14.466 puanla 5., İbrahim Çolak ise 13.466 puanla 8. sırada yer aldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adem Asil Almanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İzmirli sporcular rüzgarı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.