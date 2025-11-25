Haberler

Artık sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik

Artık sabrı kalmadı! Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından formsuz Tammy Abraham'a kesik atma kararı aldı. Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük maçında El Bilal Toure'nin forvette görev yapması, Jota Silva'nın ise kanatta oynaması planlanıyor.

  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Tammy Abraham'ı kulübeye çekme kararı aldı.
  • Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında forvette El Bilal Toure'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
  • Beşiktaş, Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi ve sezon sonunda 13 milyon euro daha ödeyecek.

Beşiktaş'ta Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik beraberlik hem tribünlerde hem de teknik heyette büyük hayal kırıklığı yarattı. Öne geçtiği bir maçı daha kazanamayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın radikal bir karar aldı. Son haftalarda performansıyla eleştirilerin merkezinde olan Tammy Abraham, artık kulübeye çekilecek.

ÖNE GEÇİYOR AMA TUTAMIYOR

Bu sezon öne geçtiği birçok maçta puan kaybı yaşayan Beşiktaş, aynı senaryoyu Samsunspor karşısında da yaşadı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi siyah-beyazlılar yine üstünlüğünü koruyamadı. Bu kronik problem, tribünlerin sabrını taşırırken, yönetim de taraftarlar tarafından maçın uzatma dakikalarında "Yönetim istifa!" tezahüratlarıyla protesto edildi.

SERGEN YALÇIN'IN SABRI TAŞTI

Sezon başından bu yana beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Tammy Abraham, Samsunspor karşısında da etkisiz kaldı. İngiliz golcünün formsuz görüntüsü, Sergen Yalçın'ın artık dayanma noktasını aşmasına neden oldu. Milliyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçında Abraham'ı kulübeye çekme kararı aldı.

FORVETTE YENİ İSİM: EL BİLAL TOURE

Sergen Yalçın'ın Karagümrük karşılaşmasında forvette El Bilal Toure'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Normalde sol kanatta görev yapan Toure'nin ileri uçta değerlendirileceği, onun boşalttığı kanatta ise Jota Silva'nın forma giyeceği aktarıldı.

ABRAHAM TRANSFERİ ELEŞİRİLERİN ODAĞINDA

Beşiktaş, son 4 lig maçında yalnızca 1 gol atan Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Zorunlu satın alma opsiyonu gereği sezon sonunda 13 milyon euro daha ödenecek olması, taraftarlar arasında transferin eleştirilmesini artırmış durumda.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Verdiğiniz en iyi karar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Ertem:

Çok ani bir karar olmuş bir 10 hafta daha bekleseydin neden acele ettin reis.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
