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Konyaspor, Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Arthur Masuaku'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fransa'da Valenciennes FC ile futbol hayatına başlayan sol bek Arthur Masuaku, Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında forma giydi.

Masuaku, yeşil-beyazlı ekipte 26 numaralı formayı terletecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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