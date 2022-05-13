Arteta Tottenham maçı hakemi hakkında: 'Konuşursam ceza alırım.' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arteta Tottenham maçı hakemi hakkında: 'Konuşursam ceza alırım.'

Dugout - Spor
 - Güncelleme:

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Rob Holding'in gördüğü kırmızı kart ve Tottenham'a verilen penaltı hakkında konuşmayı reddetti. 3-0 kaybeden Arsenal, dördüncülük mücaledesindeki rakibine karşı yara aldı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Rob Holding'in gördüğü kırmızı kart ve Tottenham'a verilen penaltı hakkında konuşmayı reddetti. 3-0 kaybeden Arsenal, dördüncülük mücaledesindeki rakibine karşı yara aldı.

Dugout / Spor

Mikel Arteta, Arsenal FC, Tottenham, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title