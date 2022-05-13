Arteta Tottenham maçı hakemi hakkında: 'Konuşursam ceza alırım.' - Haberler

Arteta Tottenham maçı hakemi hakkında: 'Konuşursam ceza alırım.'
Dugout - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Rob Holding'in gördüğü kırmızı kart ve Tottenham'a verilen penaltı hakkında konuşmayı reddetti. 3-0 kaybeden Arsenal, dördüncülük mücaledesindeki rakibine karşı yara aldı.
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Rob Holding'in gördüğü kırmızı kart ve Tottenham'a verilen penaltı hakkında konuşmayı reddetti. 3-0 kaybeden Arsenal, dördüncülük mücaledesindeki rakibine karşı yara aldı.
Dugout / Spor