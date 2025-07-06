Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle

Arsenalli yıldız Trossard'dan Fenerbahçe için flaş hamle
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Arsenal forması giyen Leandro Trossard, Fenerbahçe'ye gelmesine sıcak bakmayan menajeri ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Trossard'ı transfer etmek için harekete geçecek.

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Premier Lig devi Arsenal'in 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'a çevirdi.

FENERBAHÇE İÇİN MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Leandro Trossard'ın menajeri Dirk Hebel, oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmesine sıcak bakmıyordu. Belçikalı futbolcu, bu gelişme üzerine flaş bir harekete imza attı. Yıldız isim, menajerini değiştirerek Türk futbol piyasasında aktif olan DW Sports Management'a geçti.

HEMEN 3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi Trossard için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme karşılığında tecrübeli yıldızın ücret beklentisini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla 56 maça çıktı ve 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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